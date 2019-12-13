Министерство культуры запретило операторам вещания выпускать в эфир телеканал «Апрель». В ведомстве этот запрет объяснили решением Первомайского суда.

Директор телеканала Дмитрий Ложников сообщил «Клоопу», что их удивило то, что военная прокуратура в этой связи обращается к министерству культуры.

«Нас удивила реакция министерства культуры на обращение военной прокуратуры.

Военная прокуратура, по нашему мнению, уполномочена заниматься вопросами армии и военных преступлений», — сказал директор телеканала.

В министерстве культуры сообщили, что они только исполняли постановление Первомайского суда.

«Министерство культуры передали отсканированную копию письма редакторам “Апрель”. В письме подчеркивается, что на основании обращения военной прокуратуры, необходимо принять все меры о недопущении незаконного выхода в эфир телеканала “Апрель”», — сказали в пресс-службе министерства.

Телеканал «Апрель» должен был возобновить свой эфир 26 ноября по решению частного оператора телевещания «Цифровые технологии». Однако в этот день вещание канала запретила Военная прокуратура.