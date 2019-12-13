Толгонай Стамалиева, пресс-секретарь президента Сооронбая Жээнбекова, заявила, что «президент придерживается принципов защиты свободы слова и выступает за сильное гражданское общество». Она сказала так после того, как семья экс-зампреда таможни Раима Матраимова подала в суд на СМИ, из-за чего счета «Клоопа», «Азаттыка» и 24.kg были арестованы (позже они написали ходатайство с просьбой снять арест со счетов).

По словам пресс-секретаря, любая реакция президента на происходящее будет расценена обществом, как попытка повлиять на ход судебного процесса.

«Этот факт наносит удар не только по имиджу Президента Кыргызской Республики, который публично и повсеместно провозглашает принципы свободы слова, но и нашей демократической страны», — заявила Стамалиева.

Экс-замглавы Таможенной службы Раимбек Матраимов, а также его брат Искендер, их жёны и общественный фонд, подали в суд иск на «Азаттык», «Клооп» и 24.kg о защите чести и достоинства Раимбека Матраимова 13 декабря.

Суммы исков составили: 22,5 миллиона сомов (почти 320 000 долларов) к «Азаттыку», 12,5 миллиона (177,7 тысяч долларов) к «Клоопу», 15 миллионов (213,2 тысячи долларов) к 24.kg и 10 миллионов сомов (около 142,2 тысяч долларов) отдельно журналисту «Азаттыка» Али Токтакунову.