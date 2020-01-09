Певица Асель Кадырбекова разместила на своей странице в Инстаграм ролик с участием цирковых животных. Они «помогали» ей разыграть автомобиль Range Rover. Часть аудитории раскритиковала ее за появление животных — например, за медведя в наморднике — посчитав это жестоким и неэтичным.

Мы попытались связаться с певицей, чтобы узнать почему она привлекла животных к розыгрышу автомобиля, но пока она недоступна для комментариев.

Но нам ответил «Золотой цирк России», который предоставил кыргызской знаменитости животных.

Организатор «Золотого цирка России» не считает предоставление цирковых животных для продвижения конкурса чем-то неэтичным или тем более незаконным.

«Но ведь даже собакам надевают намордники, правильно? В участии животных в рекламном ролике ничего такого [неэтичного] нет. Мы как хотим, так и будем же делать», — сказали в цирке.

Съемки ролика прошли в Кыргызском государственном цирке имени Абубакира Изибаева, куда «Золотой цирк России» приехали на гастроли в Бишкек.

«Дешёвый понт», не жестокое обращение

Руководительница общественного фонда «Бугу Эне» Салтанат Сеитова осудила действия организаторов конкурса и назвала его неэтичным, но при этом отметила, что никаких мер принять не удастся.

«Этот случай можно рассматривать только с этичной стороны, животные цирковые, дрессированные — они к этому привыкли. Хозяева животных имели право предоставлять певице своих питомцев. То, что на видео медведь в наморднике и на цепи, полагаю, нельзя отнести к жестокому обращению с животными. К сожалению эту статью применяют тогда, когда животное погибает или получает травму. […] Другой вопрос в этичности: зачем вообще нужно было привлекать животных для этого конкурса? Range Rover она [Кадырбекова] могла и сама разыграть без животных. Раскрашенная мартышка, рептилия на капоте и этот медведь в наморднике — это неэтично и больше походит на “дешёвые понты”», — возмутилась Сеитова.

По словам юристов, обращение с животными действительно не считается жестоким, если животное не погибнет или не получит физическое увечье. Если животное погибло, максимальным наказанием будет штраф до 180 тысяч сомов.

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