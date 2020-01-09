Фото: Адилет Айтикеев

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев отпраздновал свое 75-летие в Москве, правда много позже реального дня рождения. Вместо 10 ноября он провел празднование 28 декабря. Фотографии с дня рождения беглого кыргызского президента опубликовал в своих соцсетях журналист Адилет Айтикеев.

По его словам, на мероприятии были и кыргызские деятели — например не раз баллотировавшаяся в президенты Токтайым Уметалиева, экс-председатель Верховного суда Курманбек Осмонов и бывший премьер Кубанычбек Жумалиев.

Аскар Акаев — ученый физик, ставший первым президентом Кыргызстана и правивший 15 лет с 1990 года по 2005 год. В 2005 он лишился власти после революции 24 марта и вместе с семьей бежал из Кыргызстана в Россию. Вторым президентом стал Курманбек Бакиев, которого свергли в 2010 году и он тоже бежал с семьей — но уже в Беларусь.

В России Акаев преподает в МГУ и пишет научные труды. По его мнению, формально ему ничто не мешает вернуться на родину. Но в случае возвращения его допросит следствие.

В Генпрокуратуре сообщили, что из-за деятельности благотворительного фонда «Мээрим», возглавляемого его супругой Майрам Акаевой было возбуждено более 30 уголовных дел. По данным ведомства, ущерб от действии фонда составил 64 миллиона сомов, а десятки зданий и другое имущество возвращены в собственность государства.