Американская режиссерка Рейчел Сайн сняла документальный фильм про чемпионку мира по борьбе Айсулуу Тыныбекову. Она сопровождала спортсменку на тренировках и турнирах последние 2 года.

Ранее Айсулуу Тыныбекова была признана лучшей борчихой в мире — она возглавила список спортсменок в своей весовой категории в рейтинге сайта Организации объединённого мира борьбы.

Тыныбекова стала чемпионкой мира по борьбе в сентябре 2019 года. Тыныбекова — борчиха вольного стиля и трехкратная чемпионка Азии. Она дважды участвовала на Олимпийский играх, но не получила медали. Ей предстоит выступить и на грядущих Олимпийских играх.