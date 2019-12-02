Фото: Кумтор \ Турмуш

Обновлено в 14:30.

Найдены внедорожники пропавших сотрудников «Кумтора», но сами мужчины все еще не найдены. Два сотрудника пропали после оползня, который сошел ранним утром 1 декабря. В тот день сообщили об эвакуации с долины у ручья Лысый — предположительно, один из сотрудников пытался спасти своего коллегу из опасного участка, после чего оба пропали.

Об эвакуации из-за оползня сообщили ранним утром, в 5:43, на безопасный участок вернулись все сотрудники, кроме двоих. Отсутствовали машинист бульдозера Ж.Жунушов и мастер горного отдела О.Ишенбеков — на вызовы рации они не отвечали.

«Кумтор» начал поисковые работы, позднее правительство сообщило, что к поискам привлечены спасатели МЧС. В компании сообщают, что вероятнее всего Ишенбеков пытался эвакуировать на служебном автомобиле своего коллегу Жунушева.

Мужчин ищут 26 спасателей МЧС, 12 членов аварийно-спасательной команды. К поиску привлечены собаки и необходимая техника. Также начато расследование причин оползня. На происшествие обратил внимание премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев — он потребовал «принять все необходимые меры».

После происшествия производственный процесс на карьере временно приостановлен.