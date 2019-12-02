Шесть кыргызстанцев были задержаны в аэропорту Стамбула, об этом сообщает Минторговли Турции. Граждане Кыргызстана прибыли рейсом из Алматы. Они якобы заявили, что у них «нет товаров, подлежащих таможенному оформлению».

Когда турецкие таможенники проверили багаж кыргызстанцев — девять чемоданов и шесть пакетов — в них нашли 7 тысяч 390 коробок электронных сигарет. Всего сигарет было на сумму в 152 тысяч турецких лир (это около 26,5 тысяч долларов). Минздрав Турции запретил использование этих товаров, как и их ввоз на территорию страны.

Груз признали контрабандой, после чего кыргызстанцы были задержаны. По турецким законам им может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф.

Позицию кыргызского МИДа узнать не удалось.