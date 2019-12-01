Школу села Уч-Коргон Таласской области в 2017 году признали аварийной. Несмотря на это, через два месяца школу вновь открыли — дети до сих пор в ней учатся.

Строительство нового здания для учеников продолжается уже три года, но не заканчивается из-за того, что государство не может выделить на это деньги. Когда они появятся — неизвестно.

Уч-Коргон — небольшое село в Манасском районе Таласской области. Оно находится на границе с Казахстаном в двух часах езды от Таласа. Несмотря на маленькое количество жителей, в селе есть целых две школы. Одна — только для младшеклассников с первого по четвертый класс, другая — для учеников всех возрастов.

Последнюю школу построили в Уч-Коргоне еще в 1928 году и с тех пор из-за нехватки денег в ней ни разу не проводился капитальный ремонт. Все эти годы местные власти могли только периодически выделять деньги на косметический ремонт.

Но, по словам директрисы школы Марины Исакуловой, независимо от того, есть деньги или нет, здание школы уже попросту не подлежит ремонту.

Трещина в стене

В мае 2017 года власти официально признали здание школы аварийным. Тогда комиссия Департамента жилищно-гражданского строительства, в составе которого был и сотрудник МЧС, установила, что здание устарело и запретила в нем кому-либо находиться.

«Крыша здания дырявая, балки уже сгнили. Есть вероятность обвала потолка. Полы сгнили на 70 процентов, в кабинете появился запах гнили, — написано в заключении — Постановляем остановить учебный процесс и запретить входить в здание ученикам, учителям и работникам школы».

Трещина в потолке

Добро пожаловать в аварийное здание

После закрытия здания в 2017 году, администрация школы решила, что ученики будут сдавать экзамены в другом здании. Но после летних каникул ученики вернулись на учебу в старое аварийное здание. Все они до сих пор учатся там.

Министерство образования решило, что три класса из пяти все еще пригодны для учебы. Два кабинета в наиболее аварийном крыле закрыли на замок, чтобы туда никто не заходил.

Мария Исакулова По словам директора школы Марины Исакуловой, полпред Таласской области Дайыр Кенекеев открыл один из этих классов по просьбе администрации школы. «Учителям негде было оставить сумки, книги и пособия […] Сейчас учителя, рискуя, пользуются кабинетом. Главное туда не заходят дети», — говорит она.

Дайыр Кенекеев Сам Кенекеев утверждает, что никакого разрешения на открытие класса он не давал. «То, что говорит директор школы — ложь. У меня нет и не было никаких прав и компетенций на такое разрешение, — говорит он. — Даже сейчас, если бы спросили, был бы против, потому что, во-первых, это жизнь детей, учителей — вдруг крыша обвалится».

Почему кабинет все-таки открыли и кто дал на это разрешение — остается непонятным.

«Сейчас непонятно, кто будет нести ответственность, если вдруг школа рухнет. Мы закрыли школу, минобразования — открыло», — недоумевает сотрудник госагентства архитектуры Садакан Эсенбекова.

Недостроенное здание новой школы

Как объяснил заведующий районным отделом минобразования Манасского района Замир Маркашев, школу пришлось открыть из-за того, что новую не построили.

«Три класса, которые ремонту не подлежат, закрыли. Остальные пришлось открыть, проведя косметический ремонт», — сказала он.

Тендер на строительство новой школы прошел еще в августе 2016 года. В том же году компания начала строить новое здание и обещала закончить его уже к сентябрю 2019 года.

Но сегодня на месте здания новой школы стоит лишь каркас. Государство выделило строительной компании только половину требуемой для строительства суммы. Когда власти перечислят оставшиеся деньги — неизвестно.

Над текстом работали: Кызжибек Сыргаева, Азиз Атучиев

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