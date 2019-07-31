Фото: Камбар Асан уулу для Kloop.kg

Власти не могут отремонтировать школу — на капремонт нет денег, и с 2011 года почти 270 учеников сидят на уроках в классах с дырами в потолке.

«В течение этого времени состояние школы только ухудшалось: потолки дырявые, здание школы изношено, чистой воды нет, условий нет, дети за партой сидят по трое. Но мы должны [их] обучать, выхода нет, в сентябре будет новый набор первого класса», — говорит директор школы Рахманали Тешебаев.

По его словам, ежегодно администрация школы делает в здании косметический ремонт, но дырки в потолках все равно остаются.

Фото: Камбар Асан уулу для Kloop.kg

«Дырки в потолках не можем заделать — опасно, шифер весь уже кривой. Из-за этого сырость, и крыша может упасть в любой момент», — утверждает Тешебаев.

Однако начальник МЧС Кадамжайского района Баткенской области Руслан Айтиев считает, что обвал потолка школе не грозит.

«В здании можно учиться, но ремонт необходим. Недавно было землетрясение три-четыре балла, здание устояло. Если будет землетрясение больше семи баллов, то [школа] разрушится», — говорит он.

Тем не менее Айтиев признает, что в последний раз специалисты МЧС обследовали здание школы в 2011 году, когда оно пострадало от землетрясения. Тогда сила подземных толчков как раз достигла семи баллов.

Потолок в школьной библиотеке. Фото: Камбар Асан уулу для Kloop.kg

«Нам нужно, чтобы директор написал обращение или просьбу проверить здание, просто так мы выехать не можем. Если школа сейчас в плачевном состоянии, то ответственность на директоре, потому что он к нам не обращается», — объясняет Айтиев.

Недостроенное здание новой школы в Кайтпасе. Фото: Камбар Асан уулу для Kloop.kg

Строительство новой школы для учеников младших классов началось в Кайтпасе два года назад. Однако затем стройка прекратилась — власти выделили всего 22 млн из необходимых 75 млн сомов. Когда финансирование строительства возобновится — неизвестно.