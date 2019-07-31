Кайтпас — отдаленное село в Баткенской области, оно находится почти на границе с Узбекистаном. В этом селе всего одна асфальтированная улица, а в домах жителей нет водопровода. Они вынуждены набирать воду для питья в арыках. Нередко это становится причиной кишечных заболеваний.
«Весной много болезней. В месяц обращаются 20-30 человек — по 1-2 человека в день — и все из-за воды», — рассказывает врач местной поликлиники Акбермет Суйунова.
Но отсутствие чистой воды — не единственная проблема жителей Кайтпаса. В сельской школе капитального ремонта не было с момента ее постройки в 1974 году. К тому же, восемь лет назад здание школы пострадало от землетрясения, но там продолжают учится младшеклассники.
Власти не могут отремонтировать школу — на капремонт нет денег, и с 2011 года почти 270 учеников сидят на уроках в классах с дырами в потолке.
«В течение этого времени состояние школы только ухудшалось: потолки дырявые, здание школы изношено, чистой воды нет, условий нет, дети за партой сидят по трое. Но мы должны [их] обучать, выхода нет, в сентябре будет новый набор первого класса», — говорит директор школы Рахманали Тешебаев.
По его словам, ежегодно администрация школы делает в здании косметический ремонт, но дырки в потолках все равно остаются.
«Дырки в потолках не можем заделать — опасно, шифер весь уже кривой. Из-за этого сырость, и крыша может упасть в любой момент», — утверждает Тешебаев.
Однако начальник МЧС Кадамжайского района Баткенской области Руслан Айтиев считает, что обвал потолка школе не грозит.
«В здании можно учиться, но ремонт необходим. Недавно было землетрясение три-четыре балла, здание устояло. Если будет землетрясение больше семи баллов, то [школа] разрушится», — говорит он.
Тем не менее Айтиев признает, что в последний раз специалисты МЧС обследовали здание школы в 2011 году, когда оно пострадало от землетрясения. Тогда сила подземных толчков как раз достигла семи баллов.
«Нам нужно, чтобы директор написал обращение или просьбу проверить здание, просто так мы выехать не можем. Если школа сейчас в плачевном состоянии, то ответственность на директоре, потому что он к нам не обращается», — объясняет Айтиев.
Строительство новой школы для учеников младших классов началось в Кайтпасе два года назад. Однако затем стройка прекратилась — власти выделили всего 22 млн из необходимых 75 млн сомов. Когда финансирование строительства возобновится — неизвестно.