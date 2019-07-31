Активисты у посольства России в Кыргызстане

Следствие в отношении кыргызстанцев Нурлана Карымшакова и Гульзаны Имаевой прекратили 26 июля. Об этом сообщил их адвокат Замир Жоошев.

По его словам, следователи не нашли в их действиях состава преступления по итогам психолого-лингвистической и лингвистической экспертиз.

Карымшакова и Имаеву обвинили по статье «Возбуждение расовой или национальной вражды», и им грозило до 10 лет лишения свободы.

Они стали фигурантами расследования после того, как в марте 2019 года вышли с пикетом к посольству России в Кыргызстане с плакатами «Путин — агрессор» и «Нет торпедам Путина на Иссык-Куле». После митинга их задержала милиция.

Это произошло за день до визита в Кыргызстан российского президента Владимира Путина.

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