Задержание супругов Нурлана Карымшакова и Гульзаны Имаевой произошло за день до визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан.

Супругов задержали 27 марта — по словам их друзей и знакомых, причиной внимания со стороны милиции стал пикет возле посольства России в Бишкеке, на который активисты вышли с плакатом «Путин — агрессор».

Задержанных обвиняют в «Разжигании межнациональной розни» по статье 313 Уголовного кодекса Кыргызстана. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания Первомайского РОВД Бишкека — об этом сообщила на своей странице в фейсбуке правозащитница Рита Карасартова.

Нурлан Карымшаков и его жена Гульзана Имаева на пикете напротив посольства России в Бишкеке.

Директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов поговорил с задержанным в здании милиции — по его словам, Карымшакову сразу не предоставили адвоката, хотя должны были по нормам Уголовно-процессуального кодекса.

«Он нам сообщил, что их задержали в 8:45 утра на проспекте Манаса, привезли сюда [к зданию Первомайского РОВД Бишкека]. К следователю их завели только в 16:00. До этого времени, до 16:00, их держали в кабинете, вопросы задавали. По словам сотрудников РОВД, никакого допроса не было», — сказал Сулайманов на видео, которое было опубликовано Карасартовой.

Пока супруги находились в здании милиции, в их квартире провели обыск. Видео с беспорядком после действий правоохранительных органов снял сын активистов — по его словам, его родителей обвинили в связях с «украинскими националистами».

«Были так называемые следователи, их было трое. […] Они сюда, ничего не сказав, просто ворвались, все обыскали. Понимаете, подошли ко мне, начали угрожать, что я их снимаю. Кто это был, какие люди?» — сказал он на видео.

Адвокат задержанных Замир Жоошев сообщил «Клоопу», что он смог встретиться со своими подзащитными только через 14 часов после их задержания.

«Спустя 19 часов [милиция] составила протокол [о задержании], в котором говорилось, что их только задержали. То есть, то что, они там 19 часов находились, милиция посчитала за то, что они просто так там сидели по своей воле. Это грубое нарушение закона», — сказал он.

По его словам, милиция удерживала активистов для того, чтобы подготовить ордер на обыск в их квартире. «По статье 313 им грозит 10 лет лишения свободы, у них четверо детей, самому старшему 19, а остальные — несовершеннолетние», — сказал юрист.

По его словам, супруги ничего не ели на протяжении 19 часов после задержания. Жоошев назвал это «грубым нарушением» их прав. «Сегодня или завтра прокурор будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения», – сказал он.

Журналисту «Клоопа» в милиции не смогли дать комментарии на момент публикации материала.

Задержание произошло перед приездом Путин в Кыргызстана — 28 марта президент России прибыл в Бишкек для переговоров с кыргызскими властями.

Стороны планируют подписать около 30 соглашений в различных сферах, а также обсудить изменения в работе авиабазы ОДКБ в Канте, которая управляется Россией. Перед приездом Путина стало известно, что Россия выделит Кыргызстану 30 млн долларов в виде гранта «на поддержку бюджета».

Соавторы: Рустам Халимов, Анна Капушенко