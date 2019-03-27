Россия выделит $30 миллионов Кыргызстану «на поддержку госбюджета»

Российское правительство предоставит Кыргызстану безвозмездно 30 миллионов долларов в качестве финансовой помощи. Также планируется, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и глава России Владимир Путин подпишут документ о поправках в соглашение о военной авиабазе ОДКБ в кыргызском Канте.

Об этом сообщил 27 марта помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, такое решение было принято «недавно» в марте.

«Правительство России по просьбе Киргизии приняло решение о предоставлении $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета», — сказал он журналистам, комментируя визит Путина в Кыргызстан.

Помощник российского президента также сообщил, что во время его визита планируется подписание документа, который внесет изменения в соглашение о военной авиабазе ОДКБ в Канте, которая управляется Россией.

«Там будут некоторые уточнения, которые, как мы считаем, пойдут на пользу реальному функционированию этой базы в дальнейшем», — добавил Ушаков, не уточнив какие изменения внесут в соглашение.

Согласно постановлению российского правительства от 23 марта, речь идет о повышение ежегодной арендной платы за землю для авиабазы. Предлагается повысить ее на 291 тысячу долларов. Если документ подпишут президенты Кыргызстана и России, то арендная плата станет 4 миллиона 800 тысяч долларов в год.

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