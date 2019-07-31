Активисты 31 июля вышли на мирный пикет в двух точках Бишкека — в парке им. Горького и у памятника Уркуе Салиевой.

Изначально планировалось, что пикет в поддержку сестер Хачатурян пройдет у российского посольства. Но, по словам организаторки пикета Камилы Баймуратовой, акцию протеста перенести в другое место из-за «давления правоохранительных органов».

Дело сестер Хачатурян

Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны в Москве в июле 2018 года. Они признались в убийстве своего отца. По словам девушек, они пошли на это, потому что их отец Михаил Хачатурян годами издевался над ними.

Сестры также говорят о том, что отец принуждал их к действиям сексуального характера. Адвокаты сестер утверждают, что нападение девушек на мужчину было необходимой самообороной.

Дело продолжается уже год. Следствие вменяет сестрам убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.

Российские активисты и правозащитники неоднократно выходили на пикеты в поддержку сестер Хачатурян. Более 340 тысяч человек подписало онлайн-петицию с требованием оправдать сестер.