Все ученики села Кызыл-Жылдыз Нарынской области ходят в школу, которая была признана аварийной в 2014 году. Если случится стихийное бедствие, то два корпуса школы могут рухнуть. Постройка нового здания началась в 2015 году и до сих пор не завершилась.

Небольшое село Кызыл-Жылдыз находится в 230 километрах от города Нарын. Сюда, как и во многие села в Кыргызстане, не ходит никакой общественный транспорт. Обычно жители Кызыл-Жылдыз ищут попутчика, чтобы добраться в ближайший районный центр — село Чаек — в 5 километрах от села.

В Кызыл-Жылдыз есть единственная школа, где учатся все ученики в селе. Пять лет назад два корпуса этой школы официально признали аварийными, но, несмотря на это, она продолжает работать.