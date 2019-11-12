Все ученики села Кызыл-Жылдыз Нарынской области ходят в школу, которая была признана аварийной в 2014 году. Если случится стихийное бедствие, то два корпуса школы могут рухнуть. Постройка нового здания началась в 2015 году и до сих пор не завершилась.
Небольшое село Кызыл-Жылдыз находится в 230 километрах от города Нарын. Сюда, как и во многие села в Кыргызстане, не ходит никакой общественный транспорт. Обычно жители Кызыл-Жылдыз ищут попутчика, чтобы добраться в ближайший районный центр — село Чаек — в 5 километрах от села.
В Кызыл-Жылдыз есть единственная школа, где учатся все ученики в селе. Пять лет назад два корпуса этой школы официально признали аварийными, но, несмотря на это, она продолжает работать.
35-летняя Мээрим Толомушова волнуется за своих младших детей, уроки которых проходят в самых старых, аварийных корпусах.
«Я очень беспокоюсь, когда дети уходят на уроки, потому что фундамент школы оседает, а пол сгнил. Когда я иду на родительские собрания, чувствую, как пол трясется так, будто может провалиться в любой момент», — рассказывает Толомушова.
Она, как и все жители Кызыл-Жылдыз, боится, что если в селе произойдет стихийное бедствие, школьные корпуса могут рухнуть.
«Я боюсь, что в один день крыша рухнет из-за стихийного бедствия и задавит моих детей. Я слышу от учителей, что в дни когда идет дождь, крыша протекает из-за того, что она сильно изношена», — делится Толомушова.
Школа состоит из 5 корпусов — одноэтажных белых строений, которые находятся в 20 метрах друг от друга. В самых старых из них, построенных в 1937 и 1950 годах, занимаются ученики младших классов. В более новых корпусах учатся школьники постарше.
Директор школы Токтошукур Муталиев говорит, что новые корпуса строили сами жители села. Самый последний из них был возведён в 2000 году.
Сейчас, пока государство не может построить для детей новую школу, жители Кызыл-Жылдыз каждый год своими силами делают косметический ремонт. Но, кажется, что старые корпуса уже невозможно спасти.
«Весной, когда снег тает, стены портятся из-за сырости и рушатся. Каждый год мы штукатурим обвалившиеся места, но все равно остаются трещины. Балки тоже старые, есть опасность, что они обрушатся на детей», — говорит Муталиев.
Единственное, что сейчас могут сделать родители, это отправить своих детей в школу в соседнем селе Чаек. Ее состояние гораздо лучше, но до нее нужно идти пешком 5 километров.
«Я не могу отпустить своих детей туда. Если они задержатся на уроках, то как они будут добираться домой? Мы бы сами их возили, но у нас нет машины, да и отправлять на других возможности нет», — сетует Толомушова.
Новую школу строят четыре года
Через год после того как школу в Кызыл-Жылдыз признали аварийной, власти начали строительство нового здания для школы. Тогда тендер выиграла компания «ЗиАр Строй» — только она и участвовала в конкурсе.
Но за четыре года новое здание так и не достроили. Чтобы построить его, государство должно выплатить компании 57 млн сомов, но пока власти нашли и выделили только 20% от этой суммы.
Старший специалист капитального строительства по Жумгальскому району Темирбек Сапаралиев говорит, что при строительстве нового здания у компании и государства не было никакого плана работ.
Из-за того, что строительство нового здания идёт очень медленно, уже построенная часть здания начинает рушиться под воздействием дождя и ветра.
«Сейчас идет строительство второго этажа здания. Чтобы продолжить работы, строителям пришлось снести три ряда кирпичей, выложенных в прошлом году, потому что они пришли в негодность. Если в этом году кровлю также не закончат, то мы опять понесем убытки», — говорит Сапаралиев.
«Звезда» района
Несмотря на то, что ученики села Кызыл-Жылдыз учатся в аварийном здании, они показывают одни из самых высоких результатов в районе по Общереспубликанскому тестированию (ОРТ).
Специалист районного отделения образования Амантур Дуйшенбек уулу отмечает, что они часто участвуют в олимпиадах и занимают там призовые места.
«Если правительство закончило бы строительство нового здания, это было бы большой мотивацией для учеников, и они стали бы учиться еще лучше», — думает он.
Но пока ему, как и родителям детей в Кызыл-Жылдыз, остаётся только надеяться, что государство найдет деньги на завершение строительства. А пока это случится, с их детьми ничего плохого не произойдет.
«Я всегда говорю своему младшему сыну, чтобы он был осторожен, смотрел под ноги в здании школы. Если пол рухнет, он же в любой момент может туда провалиться и сломать ногу» , — делится Толомушова.
Автор фото: Токтошукур Муталиев