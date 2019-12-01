«Самый логичный поступок для начинающих музыкантов — пойти в подземку. Это хорошая возможность», — считает Тимур.

Подземные переходы становятся пристанищем для музыкантов во многих городах мира, и Бишкек — не исключение.

Однако бишкекские подземки ассоциируются не только с музыкантами, но и, например, с людьми, просящими подаяния.

«Сначала я выходил в скудной одежде, у меня была плохая гитара, и, возможно, я тоже вызывал жалость у людей и выглядел, как попрошайка.

Потом я захотел убрать у людей эти стереотипы: стал хорошо одеваться, взял хорошую гитару – и смог, кстати, игрой в подземке окупить ее. Я показывал своим видом, что в подземке может играть опрятный человек», — рассказывает Тимур.