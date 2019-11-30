После выхода журналистского расследования о коррупции и контрабанде на кыргызской таможне большинство политиков отмолчались. Были те, кто потребовал расследования от правоохранительных органов. Разумеется, некоторые политики выступили в поддержку фигуранта расследования Раима Матраимова. Приводим недавно озвученные доводы Ташиева и Торобаева.

Экс-депутат Камчыбек Ташиев призвал «прекратить очернять» Матраимова и перестать показывать его «монстром на всю страну». «Он рядовой гражданин, который не занимал больших должностей. Максимум — он стал замом в таможне, даже министром не работал и депутатом не был. Он обычный, хороший, гибкий парень.

Нельзя просто так очернять его на государственном уровне. Если действительно есть факты, правоохранительные органы должны принимать меры. Пока мы не искореним коррупцию, мы не добьемся развития».

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев заявил, что Матраимовы, в частности Раимбек Матраимов, фактически оплатили избирательную кампанию партии СДПК в 2015 году. Он добавил, что во время выборов Раим Матраимов не был для социал-демократов ни коррупционером, ни контрабандистом.

«Вы все молчали тогда, когда творился этот беспредел. В 2011-2012 годах председателем таможни был как раз Кубанычбек Кулматов. Он, что, не знал ничего? Знал наверняка. Вы привели Сооронбая Жээнбекова к власти, а сейчас устраиваете разборки. У нас проблем других в стране нет что ли?»

Контрабанда, коррупция, неуплата налогов

В расследовании указывается достаточно фактов, которые могут стать причиной для возбуждения уголовных дел — это контрабанда, коррупция, неуплата налогов, подделка документов, владение имуществом, несоразмерным доходу госслужащего.

Пока правоохранительные органы заняты делом об убийстве информатора журналистов — китайского бизнесмена Айэркена Саймаити, который перед смертью успел передать данные о масштабах контрабанды. Мужчина сообщил, что работал на бизнесмена Хабибулу Абдукадыра, которому и принадлежала контрабанда, сотрудничал с экс-зампредом таможни Раимом Матраимовым, и незаконно вывез из страны более 700 миллионов сомов.

По делу об убийстве Саймаити были допрошены экс-консул в Турции Эркин Сопоков и экс-зампред таможни Раим Матраимов. Матраимов был отпущен спустя пять часов, а Сопоков водворен в изолятор — его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, ведь убитый пользовался его автомобилем. Дипломат не может передавать служебную машину постороннему лицу, к тому же разыскиваемому в Кыргызстане.