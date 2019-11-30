Кульнару Усенканову, жену бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова, допросили в Военной прокуратуре. Об этом, ссылаясь на адвоката Таалайгуль Токтакунову сообщило 24.kg.

Получить комментарий Военной прокуратуры во время написания материала Kloop.kg не удалось, но по словам Токтакуновой, Усенкановой задавали вопросы о ее бизнесе.

У женщины спрашивали, не переоформляла ли она бизнес на Курсана Асанова и исправно ли платит налоги, что по словам адвоката, к делу Курсана Асанова не относится.

Дело Асанова

Курсан Асанов около девяти лет был бессменным замминистра внутренних дел, при том, что сами министры менялись регулярно. Но генерала уволили в августе 2019 года после штурма резиденции бывшего президента Атамбаева — он убедил экс-главу страны сдаться властям.

После штурма генерала не только уволили, но и возбудили против него три уголовных дела, обвинив в «злоупотреблении полномочиями». Расследует Дела Военная прокуратура, это же ведомство объявило в розыск сына Асанова, сам генерал сидит под домашним арестом.

МВД считает, что генерал во время штурма занимался «самопиаром» и вместе с помощником вынес в розовом пакете важные документы и, возможно, деньги. Помощник Асанова тоже был задержан — 22-летнего сержанта Дамирбека Пайзылла уулу назвали соучастником из-за того, что он нес пакет, и также уволили со службы.

Курсан Асанов не признает себя виновным и говорит, что «перед своей страной я честен».

Место Курсана Асанова в МВД занял другой Асанов — Памир, который оказался родственником экс-зампреда таможни Раима Матраимова, фигуранта журналистского расследования о незаконном вывозе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.