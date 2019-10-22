Замглавы МВД Асанов должен уйти в отставку из-за возраста. В МВД это пока не комментируют

Заместителю министра МВД Памиру Асанову 16 октября исполнилось 55 лет. Теперь он, согласно закону об органах внутренних дел, должен покинуть свою должность и уйти в отставку.

В документе говорится, что до 60 лет на службе могут оставаться лишь профессорско-преподавательский состав МВД и сотрудники с ученой степенью.

Кроме того, до 60 лет имеет право работать «высший начальствующий состав» — к ним относятся генерал-майоры, генерал-лейтенанты и генерал-полковники. Такие звания присваивает президент.

Согласно биографии на сайте МВД, Асанов не получал ученое звание и не преподавал в учебных заведениях МВД. Более того, на сайте ведомства указано, что Асанов — полковник милиции. Это значит, что он входит в группу «среднего и старшего начальства» и может работать только до 55 лет.

«Клооп» связался с МВД и попросил прокомментировать ситуацию с Асановым, однако в пресс-службе отказались давать комментарии и заявили, что вскоре ведомство опубликует официальный пресс-релиз. Однако затем пресс-служба оказалась недоступной, и на момент публикации материала позиция МВД неизвестна.

Памира Асанова назначили на пост замглавы МВД 13 августа. Он пришел на эту должность вместо Курсана Асанова, которого уволили через несколько дней после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Позже стало известно, что Асанов приходится сватом бывшему замглавы таможенной службы Райымбеку Матраимову. Тогда в МВД заявили, что «это никак не политизировано».