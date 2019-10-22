Пресс-служба госкомпании «Электрические станции» сообщила, что запас угля на ТЭЦ Бишкека позволит начать отопительный сезон без срывов. Такое сообщение пресс-служба распространила после того, как стало известно, что Госкомитет нацбезопасности начал проверять тендер по поставкам угля на ТЭЦ.

По данным «Электрических станций», ТЭЦ Бишкека имеет запасы свыше 196 тысяч тонн угля, а в день расходуется более тысячи тонн. В компании заявили, что поставки топлива по другим договорам продолжаются.

Днем ранее Госкомитет нацбезопасности сообщил о начале проверки по факту «злоупотребления полномочиями в коммерческой или иной организации» во время тендера на поставку угля на бишкекскую ТЭЦ.

В тендере на закупку твердого топлива для отопительного сезона в 2019-2020 годах участвовали пять компаний и по итогам первого этапа 20 августа в финал прошла лишь одна компания — «КонтактУглеПром». Она же и победила в начале сентября.

Эксперт комиссии, которая рассматривала тендерные заявки, Расул Умбеталиев заявил, что «КонтактУглеПром» — посредническая компания, поставляющая уголь по завышенной цене.

Другие члены комиссии сообщили, что «никаких нарушений закона не было». Однако компания «Бишкеккомур Соода Уйу», которая участвовала в тендере, в начале октября подала жалобу в независимую межведомственную комиссию.

По информации компании, второй этап конкурса проходил «скрытно», что «нарушает законодательство о госзакупках». Однако межведомственная комиссия назвала итоги конкурса «законными».