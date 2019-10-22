Видео драки с участием иностранных граждан было опубликовано в YouTube 20 октября. В описании к ролику указано, что инцидент произошел в Оше 19 октября примерно в 23:00 между гражданами Индии или Пакистана. В драке приняли участие около 20 человек.

Пресс-секретарь ГУВД Оша Замир Сыдыков сообщил «Клоопу», что по факту драки ведется проверка.

«С заявлением пока никто не обращался. Несмотря на это будет проведена проверка. Если мы найдем в их действиях состав преступления, то возбудим уголовное дело», — заявил Сыдыков.

В Ошском государственном университете учатся порядка двух тысяч студентов из Индии и Пакистана — большинство из них на медицинском факультете.

На следующий день после распространения видео в ОшГУ провели собрание с участием правоохранительных органов. Сейчас неизвестно, участвовали ли студенты вуза в драке.

«По этому случаю никто к нам не обращался. Лица, участвовавшие в драке, не установлены. Наши иностранные студенты утверждают, что не участвовали в драке», — сообщили в ОшГУ.

В Бишкеке в середине октября произошла массовая драка между иностранными студентами Международного университета Кыргызстана. Тогда в милицию были доставлены порядка 30 человек, включая участников и очевидцев событий. Тогда в в вузе драку назвали «бытовым конфликтом».