Почему одно посаженное дерево не равно одному срубленному

«Улица стала тесной [улица Шакирова], арыки пришли в негодность. Не было возможности расширить дорогу, не вырубив деревья. На месте, где растут деревья, будут проходить коммуникации. Поэтому срубили. Это были старые деревья. Мы вместо срубленных деревьев посадим еще больше деревьев», — объяснил причины вырубки представитель мэрии города Оша Алтынбек Пирматов.

Больше всего от вырубки пострадали улица Аскара Шакирова, где расширяли дорожное полотно, и улица Уркуи Салиевой. Там деревья вырубили для беспрепятственного проезда скорой помощи. Рекомендацию мэрии о вырубке депутаты городского кенеша поддержали единогласно.

Всего в 2019 году под снос пошли 523 дерева, и это рекорд за последние 10 лет. По данным Зеленхоза, за прошедшие годы в среднем вырубали по 93 дерева, в основном когда они высыхали, закрывали дорожные знаки, светофоры или задевали линии электропередач.

Зеленхоз сообщил, что взамен вырубленных посадят в четыре раза больше — 2 620 саженцев. Но возместит ли это ущерб экологии города? Ведь вырубают взрослые деревья с большими кронами, а сажают юные тонкие саженцы, да к тому же приживаются из них в среднем только 4 из 5. Согласно исследованиям Общественного фонда «Арча», на одно срубленное дерево надо высаживать 230 саженцев.

«В первую очередь [деревья] — это микроклимат и защита от жары. Нам важно не наличие дерева, а объем его кроны» — объясняет эколог Дмитрий Ветошкин.

При этом в Зеленхозе сообщили, что в настоящий момент у них нет никаких документов, которые бы закрепляли норму высадки деревьев. Количество посаженных деревьев зависит от денег, выделенных из бюджета.

В законодательстве Кыргызстана прописано только компенсационное озеленение, когда после сноса зеленые насаждения восполняют саженцами. Однако и там не прописано, сколько саженцев необходимо высадить взамен срубленного дерева. Их количество определяется местными властями.

Почему вырубка деревьев не решит проблему дорожного движения

Главной причиной вырубки деревьев на улице Шакирова стали меры властей по борьбе с пробками. На сегодня в Оше зарегистрировано более 70 тысяч автомобилей. То есть на четырех жителей города приходится одна машина. По словам пресс-секретаря ГУОБДД по городу Ош Рашида Сыдыкова, всего в городе ежедневно находятся до 120 тысяч машин. По одной машине на двух ошан.

«Есть только один выход, как избавиться от пробок — снизить количество частных автомобилей и развивать альтернативный транспорт: велосипед, общественный транспорт», — объясняет урбанист Атай Самыйбек уулу.

По его словам, чтобы избавиться от пробок, нужно не расширять дороги, а увеличивать площади, которые обслуживаются общественным транспортом.

«Из-за того, что в нашей стране проекты и аналитические работы плохо воплощаются, мы закрываем глаза на эффективные решения. Но в общем вырубка деревьев неприятное дело», — говорит он.

Почему от вырубки деревьев в первую очередь пострадают дети

Автомобили выделяют множество вредных для человека веществ, но основные из них — диоксид серы и диоксид азота. В декабре 2018 года загрязнение воздуха диоксидом азота в городе Ош было выше установленной нормы в 25 раз, а диоксида серы почти в два раза.

Вредные вещества в воздухе — одна из основных причин болезней органов дыхания. За последние десять лет распространенность болезней органов дыхания у детей выросла в 4 раза, разительный контраст по сравнению со взрослыми. В 2017 году болел каждый третий ребенок в Оше.

А ведь деревья могли бы компенсировать и вред от выхлопных газов.

Почему вырубка деревьев делает город не более, а менее комфортным

Загрязнение воздуха и болезни органов дыхания — это только видимая часть проблемы. Вырубка деревьев также значительно влияет на микроклимат.

В июле 2019 года средняя температура в городе Ош составила 35 градусов и была на 3 градуса выше, чем в июле 2010 года. Согласно исследованиям, деревья могут понизить температуру воздуха на 2 — 8 градусов. Высокая температура воздуха может привести к болезням кровообращения и другим тепловым заболеваниям. Если бы деревьев в городе было больше, то жить бы в нем было комфортнее.

По данным Зеленхоза, сегодня в Оше на одного жителя приходится 7 квадратных метров зеленых насаждений. Это в 8 раз меньше рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 50 квадратных метров деревьев на одного человека.

5 июня этого года президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что в Кыргызстане необходимо «внедрять принципы “зеленой экономики” и расширять площади зеленых насаждений». При этом местные власти города Ош продолжают решать проблему дорожного движения вырубкой деревьев.

Авторы: Саадат Тологонова и Айдай Беделбекова

Редактор: Анастасия Валеева

Работа над этим материалом стала возможна, благодаря проекту Internews «Медиа-К», который финансово поддерживают USAID в Кыргызстане в партнерстве с Всемирным банком и IDEM.

Выводы авторов материала могут не совпадать с мнением доноров.