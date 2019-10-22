Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 21 октября провел совещание, где обсуждался вопрос похищения и убийства владельца бишкекского кафе «Мадина» Хуфура Абдурахемана.

Он поручил министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву завершить расследование убийства и выявить всех виновных, в том числе тех, кто мог являться «наводчиком» для убийц.

По словам главы правительства, одна из важнейших задач государства — защита предпринимательства.

«Последние события красноречиво свидетельствуют о том, что правоохранительным органам следует проводить более углубленную работу в области защиты предпринимательства. Это не менее важно для экономики страны, чем серьезные инициативы правительства по защите бизнеса», — заявил он.

Абылгазиев также призвал предпринимателей «не пытаться решать проблемы с криминалитетом самостоятельно, а сразу же обращаться в милицию для защиты жизни и имущества».

Бизнесмены обеспокоены

Бизнес-сообщество Кыргызстана призвало правоохранительные органы защитить предпринимателей от давления криминалитета.

«Если преступные группировки установят свои порядки, когда могут избивать, грабить и даже убивать предпринимателей, показывая, кто здесь хозяин, то бизнесу ничего не останется, как выехать за пределы страны», — сказал в интервью «Азаттыку» председатель бизнес-ассоциации JIA Фархад Пакыров.

Глава пресс-центра МВД Бакыт Сейитов в свою очередь считает, что похищение и убийство владельца кафе «Мадина» «не стоит расценивать как усиление криминалитета в стране».

«Дело было раскрыто по горячим следам и практически все преступники пойманы. Среди них есть и те, кто имеет связи с организованной преступностью. Это единственный случай такого тяжкого преступления. Нет оснований говорить, что криминалитет поднимает голову и создает угрозу общественности безопасности», – заявил он.

По словам Сейитова, в последние три года не регистрировались подобные жестокие факты заказных убийств или вымогательства денег у предпринимателей с нападением на них.

Похищение и убийство

Хуфур Абдурахеман — этнический уйгур из Китая, отец 6 детей. Он владел кафе «Мадина» недалеко от одноименного рынка в Бишкеке и пропал 4 октября. Брат Абдурахемана обратился с заявлением в милицию о его пропаже на следующий день.

По словам брата, в тот день Хуфур выехал на своей машине марки BMW Х5 белого цвета с торгово-рыночного комплекса «Мадина» в направлении рынка «Дордой» и не вернулся. Обращение зарегистрировали по статье «Похищение человека».

Почти через две недели сотрудники милиции задержали восьмерых подозреваемых, среди которых есть член организованной преступной группы. Они дали показания и рассказали, что мужчину похитили, убили, а его тело закопали в окраине села Кочкорка Нарынской области примерно в 150 метрах от дороги. Тело Хуфура Абдурахемана обнаружили в ночь на 19 октября.

Двое подозреваемых в разные периоды времени работали в милиции. По данным МВД, их уволили со службы «за допущенные правонарушения». Следствие подозревает, что один из них занимался организацией похищения, а второй убивал бизнесмена.

В убийстве также подозреваются 29-летний уроженец Иссык-Кульской области и 33-летний выходец из Казахстана. Сейчас всех четверых водворили в СИЗО №1 на два месяца.

Другие четверо задержанных проходят по делу, как свидетели. Среди них предполагаемый сбытчик похищенной машины — он состоит на учете в МВД как член ОПГ. В качестве свидетеля проходит и покупатель похищенной машины, которого задержали на КПП «Сосновка» в Чуйской области при попытке пересечь границу. Он управлял похищенным BMW X5 — машину перекрасили в черный цвет и прикрепили подложные номера.