В городскую милицию Оша 16 октября с заявлением обратилась 32-летняя женщина. Она сообщила, что ее попытался изнасиловать сотрудник туристической милиции. По ее словам, инцидент произошел в тот же день примерно в 16:30 часов возле одного из кинотеатров.

Пресс-секретарь ГУВД Ош Замир Сыдыков сообщил «Клоопу», что подозреваемый дал показания и опроверг обвинения в свой адрес.

«Сотрудник милиции пояснил, что потерпевшая — его бывшая девушка. Она пошла на этот шаг из-за ревности к его нынешней девушке. Сейчас назначена экспертиза», — сказал он.

Сыдыков добавил, что милиционер не отстранен от службы и вопрос может быть рассмотрен после того, как будут известны результаты экспертизы.

Заявление зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Попытка износилования», начато досудебное производство.

Взвод туристической милиции города Ош был создан в июле. В МВД заявляли, что главная функция туристической милиции — обеспечение безопасности туристов.