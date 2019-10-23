Власти временно запретили ввозить нефтепродукты в Кыргызстан автотранспортом из-за контрабанды

Пресс-служба правительства сообщила, что временный запрет «направлен на сокращение теневой экономики и ввоза продуктов без учета и оформления».

«В дальнейшем, ввезенные таким способом нефтепродукты реализуются на рынке по более низкой цене, в среднем на 15-20%. Тем самым, с не учтенных (контрабандных) нефтепродуктов не уплачивается акцизный налог», — говорится в сообщении правительства.

По данным пресс-службы правительства, средняя потребность страны в бензине и дизельном топливе составляет более 1,3 млн тонн в год. Однако «несмотря на увеличение производства нефтепродуктов внутри страны», 80% горючего импортируется из России.

По подсчетам правительства,с января по июнь 2019 года в Кыргызстан завезли около 5,7 тысяч тонн контрабандных нефтепродуктов.

За предыдущий год доля «теневого оборота» составила более 25% от всего ввозимого объема — это 12 млн сомов. За 2017 год контрабанды было меньше — около 13% или 5,3 млн сомов.