Старой площади Бишкека присвоят имя Турдакуна Усубалиева в 2020 году

Бишкекский горкенеш на заседании 23 октября решил, что Старая площадь Бишкека будет носить имя государственного деятеля Турдакуна Усубалиева с октября 2020 года.

Депутаты не объяснили, необходимость присвоения Старой площади имени Усубалиева, но заявили, что противоречий с законом нет. В городе введен мораторий на переименование улиц и других объектов, однако у Старой площади названия нет, значит, запрет на нее не распространяется.

В 2019 году Усубалиеву бы исполнилось 100 лет.

Ранее Сооронбай Жээнбеков поддержал решение о присвоении Курпсайской ГЭС имени Турдакуна Усубалиева. «Его заслуга в строительстве ГЭС велика», — заявил тогда президент. Также одной из горных вершин Тянь-Шаня присвоили его имя.

Депутаты горкенеша также выступали за переименование объектов в честь Усубалиева. Зимой 2019 года член фракции «Республика — Ата Журт» Канатбек Музуралиев предложил назвать новую школу «Газпрома» его именем.

Депутаты парламента предлагали переименовать улицу Киевскую в честь деятеля, но фонд Усубалиева тогда выступил против. Парламентарии также хотели дать Историческому музею имя Усубалиева и включить в школьную программу предмет по изучению его жизни.

Турдакун Усубалиев — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 годы. При Усубалиеве в стране построили 150 крупных промышленных объектов, среди которых Токтогульская ГЭС, площади Ала-Тоо, Победы и другие объекты. Он умер в 2015 году в возрасте 95 лет.