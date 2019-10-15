В Инстаграме 14 октября распространилось видео с дракой иностранных студентов возле Международного медуниверситета (ММУ). Позднее в тот же день видео было удалено.

В УВД Октябрьского района «Клоопу» подтвердили информацию о конфликте. Информации о пострадавших нет.

Информагентство «АКИпресс» со ссылкой на университет сообщило, что студенты являются гражданами Пакистана. Всего в драке участвовало около 10 человек. Администрация университета назвала драку «бытовым конфликтом».

«Это произошло неожиданно. Это бытовой конфликт, кто-то кого-то побил, на улице они начали выяснять отношения, одни позвали своих, другие тоже позвали. Но как таковой драки там не было. Около 10 человек кричали, ругались. Затем приехала милиция», — рассказали в ММУ.

По данным пресс-секретаря УВД Октябрьского района, в милицию доставили 30 человек, включая тех, кто наблюдал за дракой. После конфликта сотрудники милиции провели беседу с зачинщиками драки.