Слева направо: Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов, министр культуры Азамат Жаманкулов, бизнесмен Бозулан Мамазаиров, полпред Ошской области Узарбек Жылкыбаев, аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов. Фото: Turmush.

В Оше 12 октября прошло открытие нового пятизвездочного отеля Jannat Resort Osh — красную ленту на открытии перерезали министр культуры Азамат Жаманкулов, депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Улугбек Ормонов и аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов.

На открытии также участвовали полпред правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев и мэр Оша Таалайбек Сарыбашов, который поблагодарил организаторов за «такой подарок народу».

За последние два месяца чиновники неоднократно замечались на открытии частных заведений. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 13 октября перерезал красную ленту на открытии фитнес-клуба “Dasmia” в Бишкеке, а 24 сентября президент Сооронбай Жээнбеков присутствовал на открытии международного отеля “Sheraton”.