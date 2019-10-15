Издание «АКИpress» со ссылкой на Первомайский райсуд сообщило, что бизнесмена Субихи Пархати задержали 14 октября и отпустили под подписку о невыезде. Пархати подозревают в связи с Алмазбеком Атамбаевым — бывший президент якобы владел рядом предприятий через Пархати.

«В Первомайский райсуд поступило ходатайство от Военной прокуратуры о признании законным и обоснованным задержание Пархати и мере пресечения в виде подписки о невыезде. Обращение было удовлетворено в полном объеме», — заявили в суде изданию.

Пархати подозревается в «Соучастии в преступлении», «Легализации преступных доходов» и «Коррупции».

В 2017 году бывший президент Алмазбек Атамбаев указал в своей декларации доход от Субихи Пархати в 54 миллиона сомов.

После того, как Атамбаев перестал быть президентом, депутат Канатбек Исаев призвал парламентариев дать оценку действиям Атамбаева в период его президентства. Из обращения Исаева стало известно, что Пархати приобрел у Атамбаева здание «Форума».

Также депутат предполагал, что Атамбаев через Пархати владел компаниями «Хуасинь», «Терексай Жаштары», «Бизниснур» и «АКА Петролеум» и «АКА Инвест».

Сразу после выступления Исаева в парламенте была создана комиссия, которая выдвинула несколько обвинений в отношении Атамбаева. Часть из этих обвинений. в том числе и кейс с Пархати, поддержала Генпрокуратура и это стало поводом для лишения Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности.

Компании «АКА Петролеум» и «АКА Инвест» фигурировали в расследовании «Азаттыка» о выводе 700 млн. долларов. Журналисты связали эти компании с семьей Матраимовых. Одна из этих компаний должна была реализовать проект «Умный город» с «Huawei», но позже контракт был разорван.