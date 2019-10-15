Несмотря на ошибки во втором тайме, оборона сборной Кыргызстана пропустила единственный мяч с пенальти. На фото защитник Тамирлан Козубаев (номер 3). Фото: ФФКР.

Сборная Кыргызстана по футболу одержала первую гостевую победу в отборочной стадии чемпионата мира 2022 года, обыграв Монголию в Улан-Баторе со счётом 2:1.

Кыргызские футболисты выиграли во многом за счёт огромного преимущества в первой половине встречи.

Счёт на 14-й минуте открыл Гулжигит Алыкулов: Мирлан Мурзаев пробил с правого фланга, Виталий Люкс пропустил мяч, запутав монгольскую защиту, и это позволило Алыкулову пробить почти в пустые ворота.

Второй гол Кыргызстан забил под занавес первого тайма. После розыгрыша штрафного удара Кайрат Жыргалбек уулу пробил из глубины, мяч отскочил от монгольской защиты и попал к Мирлану Мурзаеву, который добил его в ворота.

Во втором тайме Кыргызстан не имел такого солидного преимущества. На 57-й минуте монгольские игроки обнадежили родные трибуны голом с пенальти: Валерий Кичин нарушил правила в собственной штрафной против Оюнбаатарына Мижиддоржа, а Норжмоо Цеденбал точно пробил с 11-метровой отметки.

Фол Валерия Кичина (номер 2) стал причиной пенальти в ворота сборной Кыргызстана. Фото: ФФКР.

Воодушевленные голом против более сильного соперника, монголы провели после этого целый ряд атак, которые случились, в том числе, из-за серии ошибок со стороны кыргызской защиты.

На 88-й минуте монголы чуть не сравняли счёт, когда из-за ошибки Тамирлана Козубаева Наранболд Ниям-Осор вышел один на один с кыргызским голкипером Павлом Матяшом. Однако Козубаев исправил свою ошибку, догнав монгольского форварда и остановив его атаку.

Одержав вторую победу в отборочной стадии, Кыргызстан сравнялся по очкам со сборной Таджикистана, имея преимущество в разнице забитых и пропущенных мячей.

Но у Таджикистана матч в запасе: сегодня эта команда принимает на своём поле лидеров группы F, сборную Японии.

В следующую стадию отборочного цикла проходят одна или две лучшие команды из группы. Как и ожидалось, борьбу за второе место в группе скорее всего будут вести Кыргызстан с Таджикистаном, которые встречаются в очном поединке в Бишкеке 19 ноября.

До этого Кыргызстан 15 ноября примет на своём поле сборную Японии.

Турнирное положение в группе F:

1. 🇯🇵Япония, 6 очков, 2 игры, 8 забито, 0 пропущено

2. 🇰🇬Кыргызстан, 6 очков, 3 игры, 9 забито, 2 пропущено

3. 🇹🇯Таджикистан, 6 очков, 2 игры, 2 забито, 0 пропущено

4. 🇲🇳Монголия, 3 очка, 4 игры, 2 забито, 9 пропущено

5. 🇲🇲Мьянма, 0 очков, 3 игры, 0 забито, 10 пропущено

Как это было: