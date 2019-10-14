Сотрудница госпредприятия «Кыргызская методическая экспедиция геолого-экономических исследований» обвинила директора ведомства Джаныбека Дуйшеева в сексуальных домогательствах.

По словам председателя Горно-металлургического профсоюза Эльдара Таджибаева, Дуйшеев «неоднократно пытался склонить» девушку к действиям сексуального характера.

«Со слов заявительницы, он обещал ей оставить полставки, если она вступит с ним в интимные отношения, о чем у женщины есть видеозапись», — заявил Таджибаев информагентству 24.kg.

Он добавил, что профсоюз уже направил обращение на имя премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева с просьбой отстранить Дуйшеева от его должности на время следствия.

В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что в милицию Первомайского района обратилась женщина с жалобами на домогательства. «По этому делу, 11 октября началось досудебное производство по статье “Принуждение к действиям сексуального характера”», — сообщили в ГУВД.

Инстаграм-аккаунт BezpredelKG 12 октября опубликовал пост предположительно пострадавшей от домогательств. По утверждениям автора публикации, Дуйшеев и раньше домогался ее, а также уволил ее коллегу, которая ему отказала.

«Один раз, когда я сидела в кабинете подруги, он сзади зашел и обнял за груди. Пишу это все из-за того, что дальше сил нет все это терпеть», — говорится в публикации.