Постановление правительства о регистрации юридических лиц в электронной форме было принято еще 26 февраля 2019 года. Согласно документу, пилотный проект по онлайн-регистрации должен быть проведен до 1 января 2020 года.

Минюст заявил о запуске онлайн-регистрации компаний только через семь месяцев после принятия документа — 12 октября. Также власти заявили, что онлайн-регистрацию прошли две компании, однако, их названий они не указали.

По сообщению правительства, первый этап проекта направлен на создание системы онлайн-регистрации и сокращение ее сроков. Сейчас для регистрации юридического лица нужно зайти на сайт минюста и выбрать пункт «Онлайн регистрация юридических лиц в тестовом режиме». Однако эта ссылка не работает.

Представительница Минюста Замирбек кызы Жанара сообщила «Клоопу», что «сервер, привязанный к ссылке, еще обновляется». По ее словам, при тестировании были выявлены ошибки, которые сейчас устраняются разработчиками. Но когда именно запустится система, пока неизвестно.

Она также объяснила, что для регистрации компании пользователю обязательно нужно иметь считыватель биометрической ID-карты образца 2018 года. В биометрических паспортах установлен чип, где зашифрована личная информация гражданина и электронная цифровая подпись. Стоимость такого считывателя — от 1000 до 1600 сомов.