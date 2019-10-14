Певица Назгул Токтакунова, более известная под сценическими псевдонимами Сарышкин или Yella, дала интервью газете «Супер-Инфо». Она рассказала, что ее муж Кубаныч Бакытов украл ее для насильственного вступления в брак — то есть, совершил ала-качуу.

В интервью девушка рассказала, что в день похищения ее будущий муж обманом выманил ее на улицу, рассказав о якобы ссоре их близких друзей. Девушка согласилась, вышла из дома и села в машину.

«По дороге он сказал, что хочет оставить машину дома и поехать на другой. Когда я вышла из машины, он схватил меня, как барана и потащил домой», — сказала певица.

После этого, парень занес девушку домой к своим родственникам, которые окружили ее с «белым платком». По словам девушки, она была «в шоковом состоянии».

«Когда меня потащили за кошого (занавеска для невесты — прим. редакции), до меня дошло, что меня украли и я начала плакать. Мужа рядом не было. Он куда-то ушел отмечать с друзьями», — заявила певица.

Она рассказала о своем похищении маме, но та ответила, что «Кубаныч — хороший парень, и ломать намерения человека нельзя». Тем не менее, ее брат приехал в дом родственников мужа, но певица сказала ему, что с ней все хорошо.

«Я плакала три-четыре дня ранним утром. Я сама на плаксивая, но не знала почему плакала. Как все будет? Что теперь будет? Страх это был или я скучала по свободе — не знаю. С годами начинаешь ценить свободу», — объяснила девушка.

Ее муж оправдал похищение тем, что Назгул «все время откладывала свадьбу» из-за работы. «Те, кто знают характер Назгул, меня хорошо поймут. Не было другого пути жениться на ней. (Смеется)».

Муж Назгул сказал, что друзья певицы поддержали его словами «красавчик» после того, как он совершил ала-качуу. Он добавил, что ревнует жену и следит за тем, какую одежду она носит.

На вопросы о планах на детей муж певицы добавил: «Назгул как и раньше просит подождать. Я, наверное, не буду ее слушать и сделаю как мне хочется». Сама Назгул на этот же вопрос заявила: «Я поняла, что все в этом мире по повелению судьбы. Даст бог».

Назгул Токтакунова — певица, композитор и победитель проекта «Резидент ТНТ Music». Только в инстаграме у нее более 250 тысяч подписчиков. Наиболее популярными ее песнями являются «Убить дебила», «Кусалык» и «Сагынган кезде». Муж певицы Кубаныч Бакытов более известен под псевдонимом JAHMAN — композитор и рэп-исполнитель.

От редакции «Клоопа»: Что не так с материалом «Супер-Инфо»?

«Супер-Инфо» самая продаваемая еженедельная газета в Кыргызстане — ее покупают более 50 000 человек по всей стране. У издания не только самый большой тираж, но и самая большая аудитория из всех кыргызских изданий в социальных сетях — более 1,2 млн подписчиков в Инстаграме.

Несмотря на то, что в Кыргызстане предусмотрено лишение свободы за похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле сроком от 5 до 7 лет, в газете об этом ничего не говорится. Журналисты издания также не задают вопросов об этом.

Издание в качестве заголовка выбрало цитату певицы: «Если бы Кубаныч не похитил, то так бы и ходила [одна] до 40 лет». Таким образом, похищение женщины для насильственного вступления в брак выставляется как что-то позитивное и неотвратимое, что может повлиять на отношение читателей к преступлению.

Например, в комментариях под видео с интервью, люди называют мужа певицы «красавчиком» и хвалят его действия.

В заголовке похищение невесты оправдывается последствиями, которые могли никогда не наступить, что похоже на манипуляцию — если бы не произошло ала-качуу, то было бы еще хуже.

Герои статьи выглядят счастливыми и рассказывают об ала-качуу смеясь, что также указывает на позитивное отношение к похищению женщины.

В 2013 году парламент принял решение ужесточить наказание за ала-качуу до 7 лет лишения свободы. По данным на 2018 год, милиция возбудила за все это время всего 168 уголовных дел по ала-качуу.

Согласно отчету по гендерным вопросам ООН, каждая пятая семья в Кыргызстане создана путем похищения невесты.