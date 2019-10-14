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Официальный представитель Первомайского суда Асель Равшанбекова сообщила «Клоопу», что принудительный привод Атамбаева на суд невозможен.

«Он уже находится под стражей. Суд выносит постановление и указывает обеспечить явку обвиняемого. Суд дальше будет решать, возможно, что [дело] рассмотрят без [его участия]», — объяснила Равшанбекова.

Адвокат бывшего президента Замир Жоошев сообщил журналистам 14 октября, что бывший президент попросил без его участия проводить суд по делу о незаконном освобождении криматоритета Азиза Батукаева.

«Он не будет принимать участие в этом суде, так как считает, что все происходящее незаконно», — заявил Жоошев.

Бывший президент 11 октября уже отказался приезжать на суд по делу Батукаева. Атамбаев — один из четырех обвиняемых по этому делу.

Кроме него, обвинительные заключения вручили бывшему генпрокурору Индире Жолдубаевой, экс-советнику главы ГСИН Каныбеку Качкыналиеву и врачу-гематологу Абдухалиму Раимжанову.

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

По делу также проходят и другие чиновники, среди которых экс-глава Госслужбы исполнения наказаний и действующий депутат Зарылбек Рысалиев, бывший генпрокурор Аида Салянова, экс-глава Минздрава Динара Сагынбаеву, а также бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

В начале августа силовики силой задержали Атамбаева — он сдался после двух дней сопротивления в собственном доме в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один боец спецназа. Сам Атамбаев находится под арестом в СИЗО ГКНБ до 31 октября.