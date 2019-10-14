В доме необходима замена труб, старые уже проржавели. Однако многие квартиры в доме сдаются в аренду, поэтому владельцы не могут самостоятельно собрать деньги на замену трубопровода.

Этот дом, как и остальные, не подключен к канализации. Ее просто не стали строить во время закладки города. Всего в городе 32 многоэтажных дома.

Для сбора отходов и грязной воды возле многоэтажных домов есть септики — специальные очистные сооружения, где и хранятся отходы. Объем септика около 300 м³, и раньше вся грязная вода поступала именно туда.

Раньше воду откачивало предприятие «Ак Мээнет», и жители платили за это 100 сомов в месяц. В 2019 году тарифы на откачку и вывоз грязной воды увеличили до 200 сомов, и некоторые жители перестали платить за услуги компании, поэтому септики переполнились. Жители считают, что проблем не было бы, будь дома подключены к центральной канализации.