Отсутствие канализации — одна из проблем города Кара-Суу, расположенного в Ошской области. Старые многоэтажки подключены к септикам, которые регулярно заполняются грязной водой. Строительные компании не хотят строить новые дома из-за отсутствия канализации. Когда она появится — неизвестно, хотя власти обещают решить проблему каждый год.
В центре Кара-Суу, в 500 метрах от мэрии находится жилая пятиэтажка, в которой когда-то селили госслужащих. В ней живет Айтпул Исраилова. Вот уже несколько лет она живет на первом этаже в не самых лучших условиях — из-за старых труб в доме затопило подвал, и жильцы страдают от постоянной сырости.
«Грязная вода из подвала уже затапливает весь двор. С тех пор вокруг комары развелись, а сама вода ночью так воняет, что окна не можем открыть. Иначе вся квартира будет так пахнуть», — рассказывает она.
В доме необходима замена труб, старые уже проржавели. Однако многие квартиры в доме сдаются в аренду, поэтому владельцы не могут самостоятельно собрать деньги на замену трубопровода.
Этот дом, как и остальные, не подключен к канализации. Ее просто не стали строить во время закладки города. Всего в городе 32 многоэтажных дома.
Для сбора отходов и грязной воды возле многоэтажных домов есть септики — специальные очистные сооружения, где и хранятся отходы. Объем септика около 300 м³, и раньше вся грязная вода поступала именно туда.
Раньше воду откачивало предприятие «Ак Мээнет», и жители платили за это 100 сомов в месяц. В 2019 году тарифы на откачку и вывоз грязной воды увеличили до 200 сомов, и некоторые жители перестали платить за услуги компании, поэтому септики переполнились. Жители считают, что проблем не было бы, будь дома подключены к центральной канализации.
По словам местного депутата Тахыра Рамашова, проблему отсутствия канализации обсуждают последние 10 лет, но ничего не меняется.
«Если бы была канализация, строились бы новые многоэтажные дома. Кроме этого, жители почти каждый день приходят с жалобами. На протяжении последних 10 лет данный вопрос поднимается на заседании городского кенеша. Создается комиссия, знакомятся с ситуацией, но толку от этого нет», — говорит он.
Нет услуг — нет оплаты
По словам домкома пятиэтажки в центре Кара-Суу Курманжан Шакеевой, если бы жильцам удалось собрать необходимую сумму, то воду из подвала можно было бы откачать. «У нас много квартирантов. Арендаторам все равно же», — сетует женщина.
Нурдан Омаракунов снимает квартиру в этом доме, как и многие другие жители. Он живет там уже полгода и за это время сделал ремонт в квартире, которую снимает. Тем не менее, платить за канализацию мужчина не намерен, и хочет переехать в другой дом.
«В моей квартире грязная вода по трубам не уходит. Мы вынуждены всю воду выливать на улицу. Не работает ни ванна, ни унитаз. […] Я не намерен платить за услуги, которыми не пользуюсь», — говорит мужчина.
Местные власти говорят, что данная пятиэтажка не находится на балансе мэрии, поэтому ее жители должны самостоятельно решать проблемы с инфраструктурой дома.
Власти обещают канализацию. Когда-нибудь
Мэр Кара-Суу Кутугали Козубаев не знает, когда решится вопрос с канализацией. Власти уже нашли земельный участок под постройку очистной станции недалеко от кыргызско-узбекской границы. На это запланировали выделить 3,6 га.
Однако предприятие еще не построено. Более того, местные власти не знают, куда им направлять воду после очистки. Ее планировали передавать Узбекистану, однако затем решили, что власти соседней страны откажутся принимать уже использованную воду, хоть ее и будут очищать.
«Этот вопрос открыт. В Кара-Суу нет орошаемых земель. Если пустить воду в парк и в частные дома, то зимой что будет?» — задается вопросом мэр города.
Градоначальник обещает, что с решением проблемы с очищенной водой в Кара-Суу начнут прокладывать систему канализации, которая будет охватывать весь город. В том числе и многострадальный пятиэтажный дом по улице Аматова.
Однако никаких конкретных сроков в мэрии не называют. Сейчас все сточные воды из Кара-Суу вывозит предприятие «Ош-Тазалык», которое работает в 21 км от города. Ежемесячно мэрия платит за это около 70 тысяч сомов.
В Кыргызстане только 30% населения имеют доступ к канализации. Это не только проблема областей — даже в центре Бишкека есть целые улицы без доступа к центральной канализации.