Инспектор патрульной милиции ранил водителя «Лексуса» после того, как тот не остановил машину по требованию патрульной службы и сбил правоохранителя.

По сообщению пресс-службы патрульной милиции, 12 октября инспекторы попытались остановить автомобиль «Лексус». Они заметили, что водитель автомобиля разговаривал по телефону во время езды.

Несмотря на требование милиционеров об остановке, водитель «Лексуса» продолжил движение, совершил автонаезд на одного из инспекторов, после чего покинул место происшествия.

После этого милиционеры попытались догнать и остановить преследуемую ими машину.

«Водитель, создавая аварийную ситуацию, не дал возможность патрульной автомашине совершить обгон, несмотря на включенную мигалку, звуковой сигнал и указания сотрудников через громкую связь», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате один из сотрудников милиции сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем прострелил колеса «Лексуса». Водитель вышел из машины и попытался отобрать пистолет у милиционера, после чего инспектор выстрелил в мужчину.

«Неизвестный водитель не подчинился законным требованиям сотрудника, а также не реагируя на неоднократные устные предупреждения о применении оружия, оказал сопротивление с целью завладения оружием, в следствии чего было применено оружие», — говорится в сообщении ведомства.

Инспекторы доставили раненого водителя в больницу Иссык-Атинского города Кант с огнестрельным ранением плеча.

Это второй случай за неделю, когда сотрудник правоохранительных органов ранил гражданского из табельного оружия. Начальник отдела по борьбе с ОПГ 9 октября выстрелил в молодого человека из-за конфликта на дороге в Бишкеке.