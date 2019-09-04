Об этом «Азаттыку» сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова. По ее словам, все три дела возбуждены по статье «Злоупотребление должностным положением». Расследованием этих дел занимается Военная прокуратура.

«По закону должны говорить не только статью уголовного дела, но и по какому факту оно возбуждено. Но нам конкретных фактов не показывают. Задают разные вопросы, поэтому не знаем, по каким фактам возбуждены дела», — сказала Токтакунова.

Она добавила, что по двум делам Асанов проходит в качестве свидетеля.

Асанова уволили 13 августа по предложению главы МВД за «предательство интересов кыргызской милиции».

В министерстве заявили, что Асанов занимался «самопиаром» во время проведения переговоров с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым 8 августа. Тогда в селе Кой-Таш был конфликт между сторонниками Атамбаева и силовиками.

Вместо него должность замминистра МВД занял Памирбек Асанов. Позже выяснилось, что он приходится сватом семье Матраимовых.

Сам Асанов заявил, что не согласен с обвинениями в свой адрес со стороны МВД. По его словам, он не ставил личные интересы выше государственных и выполнял свой долг.

27 августа Первомайский райсуд Бишкека поместил Асанова под домашний арест, двумя днями позднее Военная прокуратура объявила в розыск его сына.