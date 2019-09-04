Глава Российско-кыргызского фонда развития (РКФР) Эркин Асрандиев возместил властям затраты на топливо, которое использовали во время его поисков 31 августа. Он также подарил спасателям МЧС водолазные костюмы. Асрандиев пропал, пытаясь переплыть Иссык-Куль и спасатели искали его примерно 8 часов.

Пресс-секретарь РКФР Бегимай Азимжанова сообщила, что всего Эркин Асрандиев возместил расходы за тонну горючего — 600 литров топлива на его поиски потратили местные власти, а еще 400 литров горючего взяли из Госрезиденции.

Изначально Асрандиев хотел возместить личные расходы сотрудников МЧС, которые искали его в тот день. Однако там ему в этом отказали, и тогда он решил подарить спасателям водолазное снаряжение. Что именно получат сотрудники спасательных служб и в каком количестве — неизвестно.

Эркин Асрандиев пропал 31 августа, когда пытался переплыть Иссык-Куль. Мужчина переплывал озеро между селами Тору-Айгыр и Кара-Талаа, когда начался шторм. Лодка, которая сопровождала Асрандиева, потеряла его из виду, после чего к поискам подключились спасатели.

Асрандиева искали 17 сотрудников МЧС, для поиска использовали два теплохода и катер. В итоге, Асрандиеву удалось доплыть до берега возле села Бар-Булак, где его и нашли спасатели. Всего в воде он провел около 19 часов.