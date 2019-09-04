Маленькая радость! Алмазбек Атамбаев машет своим сторонникам из окна здания ГКНБ! Посмотрите обязательно 😊 Publicerat av Телеканал «Апрель» Tisdag 3 september 2019

К зданию ГКНБ пришли супруга бывшего президента Раиса Атамбаева, сын Кадыр Атамбаев, сторонница и депутат парламента Ирина Карамушкина, советница Кундуз Жолдубаева и другие.

Председатель СДПК Асель Кодуранова навестила Атамбаева в СИЗО ГКНБ. По ее словам, у бывшего президента нет жалоб на условия содержания. «Читает книги […] Указаний нам не давал. Алмазбек Атамбаев по-прежнему, как и мы, считает арест незаконным», — приводит слова Кодурановой 24.kg.

Атамбаева арестовали в результате спецоперации, проводившейся в первой половине августа. Сейчас он находится под следствием по нескольким делам, в том числе связанным с коррупцией. Бывшего президента поместили под арест до 26 октября.