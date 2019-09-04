Президент Сооронбай Жээнбеков 4 сентября подписал указ об освобождении Гульмиры Кудайбердиевой с должности главы Министерства образования. В сообщении не указана причина увольнения Кудайбердиевой, однако говорится, что такое решение принято «согласно поданному заявлению».

Кудайбердиева и возглавляемое ею ведомство неоднократно подвергались критике за ошибки в учебниках, которые выдавали школьникам, а также за опечатки в аттестатах об окончании университетов.

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев на одном из последних заседаний поручил Кудайбердиевой «взять под жесткий контроль» проблему с ошибками в учебниках.

Гульмира Кудайбердиева возглавила Министерство образования в 2016 году. До этого она была вице-премьер-министром страны, а также работала заведующей отделом социальной политики в аппарате президента.