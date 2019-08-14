Бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов заявил, что не согласен с увольнением и обвинениями в свой адрес со стороны Министерства внутренних дел. Асанова уволили, расценив его действия во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева как «предательство интересов кыргызской милиции».

Сам Асанов заявил, что не ставил личные интересы выше государственных и выполнял свой долг.

«Честь мундира и слово генерала для меня не пустой звук. Считаю, что в отношении меня вопрос прояснится. Перед своей страной и своей совестью я честен», — говорится в его заявлении.

По его словам, благодаря личному составу МВД удалось предотвратить осложнения в стране из-за событий в Кой-Таше и Бишкеке 7 и 8 августа.

«Хочу отметить, что за время службы неоднократно сталкивался с моментами, когда страна была в опасности. В такие минуты не жалел ни сил, ни жизни для обеспечения стабильности в государстве», — написал Асанов.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил 13 августа Курсана Асанова с поста замминистра внутренних дел по представлению главы МВД Кашкара Джунушалиева.

В МВД провели служебное расследование в отношении Асанова и заявили, что он занимался «самопиаром» во время проведения переговоров с Атамбаевым.

По версии МВД, основные переговоры с Атамбаевым вел именно глава ведомства Кашкар Джунушалиев, а Асанов покинул доверенный ему участок и вывел Атамбаева из дома, когда стороны уже договорились.

Также Асанова обвиняют в том, что он изымал оружие из дома Атамбаева, нарушив все процедуры и снимая следственные действия на камеру. На пост замминистра назначили Памирбека Асанова.

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