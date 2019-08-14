«Асанов, во время переговоров, вступив в преступный сговор с Атамбаевым, как крыса унес с собой пакет, хотя должен был передать его в следственные органы как вещественные доказательства», — говорится в видео.

В пакете были только документы — адвокат

Адвокат Замир Жоошев написал на своей странице в фейсбуке, что в пакете находились только документы, «необходимые для осуществления защиты Атамбаева в рамках уголовных дел».

По словам Жоошева, его подзащитная и сторонница Атамбаева Кундуз Жолдубаева после привода бывшего президента в ГКНБ забрала с собой этот пакет, чтобы передать его адвокату Сергею Слесареву.

«В последующем документы в пакете были переданы адвокату Атамбаева Сергею Слесареву, сам пустой пакет находится у меня. Не верьте фейковым материалам о том, что Алмазбек Атамбаев якобы передал Курсану Асанову деньги и драгоценности. Если было бы так, то вряд бы ли пакет передавался в открытую», — написал Жоошев.