Вечером 13 августа в соцсетях опубликовали видео задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Также это видео распространилось в мессенджере WhatsApp. В титрах видео говорилось, что после переговоров Курсан Асанов, который на тот момент был замминистра внутренних дел, получил от Атамбаева розовый пакет с деньгами, драгоценностями и секретными документами.
«Асанов, во время переговоров, вступив в преступный сговор с Атамбаевым, как крыса унес с собой пакет, хотя должен был передать его в следственные органы как вещественные доказательства», — говорится в видео.
В пакете были только документы — адвокат
Адвокат Замир Жоошев написал на своей странице в фейсбуке, что в пакете находились только документы, «необходимые для осуществления защиты Атамбаева в рамках уголовных дел».
По словам Жоошева, его подзащитная и сторонница Атамбаева Кундуз Жолдубаева после привода бывшего президента в ГКНБ забрала с собой этот пакет, чтобы передать его адвокату Сергею Слесареву.
«В последующем документы в пакете были переданы адвокату Атамбаева Сергею Слесареву, сам пустой пакет находится у меня. Не верьте фейковым материалам о том, что Алмазбек Атамбаев якобы передал Курсану Асанову деньги и драгоценности. Если было бы так, то вряд бы ли пакет передавался в открытую», — написал Жоошев.
Сам Асанов также опроверг получение взятки от Атамбаева в интервью Sputnik.
«Ничего такого не было», — заявил бывший замминистра.
Увольнение Курсана Асанова
Асанова уволили 13 августа за «предательство интересов кыргызской милиции» и за «самопиар». Его увольнение вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Асанов 8 августа вел переговоры с Атамбаевым для того, чтобы он сдался властям.
По версии силовиков, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев дважды вел переговоры с Атамбаевым, но тот отказался сдаться. Тогда Джунушалиев предупредил Атамбаева о вынужденном штурме и дал ему на раздумье три минуты.
«Атамбаев и его сторонники согласились на условия Джунушалиева и хотели сдаться. Курсан Асанов, преследуя свои интересы, […] зашел в дом к Атамбаеву для проведения переговоров. […] Он начал заниматься своим пиаром и дал задание сотрудникам милиции снимать происходящее на свой телефон, а также все следственные мероприятия по изъятию оружия», — говорилось в обновленном пресс-релизе.
Асанов заявил, что не согласен с увольнением и обвинениями в свой адрес со стороны МВД. По его словам, он «честен перед своей страной и совестью».
Итоги расследования переданы в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки. Абылгазиев назначил на пост замминистра МВД Памирбека Асанова.
Атамбаев же находится под арестом по обвинениям в коррупции по делу о незаконном освобождении Батукаева. Кроме того, бывшего президента подозревают в применении насилия к правоохранителям, в организации массовых беспорядков, убийства и захвата заложников.