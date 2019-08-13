Министерство внутренних дел опровергло информацию правозащитницы Риты Карасартовой о том, что милиция задерживает жителей села Кой-Таш, в котором проходил штурм дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева.Также правозащитница написала, что следователи якобы вымогают деньги у сельчан.
Пресс-служба МВД сообщила, что эта информация не соответствует действительности.
«Расследование по фактам событий 7 и 8 августа будет вестись объективно и только законными методами с соблюдением всех прав и законных интересов. Сотрудники органов внутренних дел проводят работу только в рамках закона, никаких вымогательств, угроз, преследований не было», — говорится в сообщении МВД.
В министерстве предложили жителям села жаловаться в прокуратуру или в само ведомство, если правоохранители совершили неправомерные действия.
Правозащитница Рита Карасартова написала 13 августа, что некая жительница Кой-Таша обратилась к ней. Женщина заявила активистке, что следователи якобы «хватают всех подряд» в селе и с пойманного человека вымогают по 2 тысячи долларов. Если человек отказывается давать деньги, то милиционеры угрожают сделать его обвиняемым.
В селе Кой-Таш вечером 7 и 8 августа проходила операция по задержанию бывшего президента Алмазбек Атамбаева. В стычках с силовиками участвовали и жители села.
Силовики смогли задержать бывшего президента со второй попытки, потому что его сторонники и жители близлежащих сел оказывали сопротивление. В результате столкновения пострадали более 170 человек — один сотрудник спецназа погиб. Милиция уже задержала некоторых сторонников Атамбаева после штурма его дома.