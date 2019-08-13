Министерство внутренних дел опровергло информацию правозащитницы Риты Карасартовой о том, что милиция задерживает жителей села Кой-Таш, в котором проходил штурм дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева.Также правозащитница написала, что следователи якобы вымогают деньги у сельчан.

Пресс-служба МВД сообщила, что эта информация не соответствует действительности.

«Расследование по фактам событий 7 и 8 августа будет вестись объективно и только законными методами с соблюдением всех прав и законных интересов. Сотрудники органов внутренних дел проводят работу только в рамках закона, никаких вымогательств, угроз, преследований не было», — говорится в сообщении МВД.

В министерстве предложили жителям села жаловаться в прокуратуру или в само ведомство, если правоохранители совершили неправомерные действия.

Правозащитница Рита Карасартова написала 13 августа, что некая жительница Кой-Таша обратилась к ней. Женщина заявила активистке, что следователи якобы «хватают всех подряд» в селе и с пойманного человека вымогают по 2 тысячи долларов. Если человек отказывается давать деньги, то милиционеры угрожают сделать его обвиняемым.