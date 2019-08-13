Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев вышел с допроса, который прошел в Главном следственном управление МВД 13 августа. Сегизбаев находился в резиденции Атамбаева в день штурма 7 августа. Он получил травму бедра и был госпитализирован.

Милиция приглашает его на допрос в качестве свидетеля по событиям, связанным с задержанием бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«‎Я не знаю, будет арест или нет, это решит следствие. У меня спрашивают: “Почему вы оказались там 7 августа?” Я оказался там, потому что это моя гражданская позиция. Я работал с Атамбаевым, я знаю этого человека. И чисто по-человечески я должен был быть там»‎, — сказал Сегизбаев перед допросом в МВД.

Глава ГКНБ Орозбек Опумбаев на пресс-конференции 13 августа заявил, что во время штурма Сегизбаева ранили не силовики, а он упал сам. На это Сегизбаев ответил, что готов пройти экспертизу.

«Я сам житель села Кой-Таш. После того, как услышал взрывы, вместе с сельчанами пришел к дому Атамбаева. Где-то метрах в 100 от дома Атамбаева был кордон, из которого раздавались выстрелы в сторону сельчан. Я просил их не стрелять, в этот момент взорвались светошумовые гранаты, я почувствовал удар в ногу. Меня увезли на машине скорой помощи», — добавил экс-председатель ГКНБ.

Бывший глава ГКНБ вышел с допроса примерно в 17:00, подписав подписку о неразглашении. Силовики и правоохранители вызывают на допросы родственников и других сторонников Атамбаева.

Штурм дома Атамбаева

Атамбаев сдался властям 8 августа после двухдневного сопротивления. По данным властей, во время штурма дома Атамбаева пострадало 170 человек, из них 79 — сотрудники правоохранительных органов.

От огнестрельного ранения в сердце погиб заместитель командира спецотряда «Альфа» Усенбек Ниязбеков, а глава Чуйского ГУВД Самат Курманкулов до сих находится в коме из-за ранения камнем в голову.

Власти решились на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева стали вызывать на допросы после того, как парламент лишил его неприкосновенности и статуса экс-президента.