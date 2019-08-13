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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 13 августа уволил замминистра внутренних дел и генерал-майора милиции Курсана Асанова. МВД провело служебное расследование в отношении Асанова.

МВД сообщило, что Асанов не должен был допустить массовые беспорядки 7 и 8 августа во время задержания Атамбаева.

«По итогам служебного расследования, за предательство интересов кыргызской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова», — говорится в заявлении МВД.

Курсан Асанов 8 августа вел переговоры с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым для того, чтобы он сдался властям. Его увольнение вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.

Через несколько часов ведомство выпустило пресс-релиз с дополнением о причинах увольнения Асанова. Согласно сообщению, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев дважды проводил переговоры со сторонниками и самим Атамбаевым, чтобы тот сдался «во избежание кровопролития».

По версии МВД, сначала Атамбаев не согласился с условиями переговоров и дал понять, что будет отстреливаться. Джунушалиев дал Атамбаеву 10 минут на раздумье и добровольную сдачу. Однако и после этого сторонники Атамбаева заявили, что будут оказывать сопротивление.

Тогда, по версии МВД, Джунушалиев предупредил Атамбаева о вынужденном штурме и дал ему на раздумье три минуты.

«Атамбаев и его сторонники согласились на условия Джунушалиева и хотели сдаться. Курсан Асанов, преследуя свои интересы, […] зашел в дом к Атамбаеву для проведения переговоров. […] Он начал заниматься своим пиаром и дал задание сотрудникам милиции снимать все происходящее на свой телефон все следственные мероприятия, по изъятию оружия», — говорится в обновленном пресс-релизе.

Во время расследования было установлено, что Асанов покинул ввереный ему участок, нарушил свои прямые функциональные обязанности по обеспечению безопасности граждан.

Кроме того, в МВД сообщают, что изъятие оружия происходило без перчаток, что нарушает порядок сбора доказательств.

«Прежде чем изымать оружие эксперт-криминалист должен был произвести осмотр оружия на предмет обнаружения вещественных доказательств. Всё выше перечисленное и послужило основанием для внесения предложения об освобождении его от занимаемой должности», — заявило МВД.



Сейчас итоги расследования переданы в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки. Абылгазиев назначил на пост замминистра МВД Памирбека Асанова.

Атамбаев же находится под арестом по обвинениям в коррупции по делу о незаконном освобождении Батукаева. Кроме того бывшего президента подозревают в применении насилия к правоохранителям, в организации массовых беспорядков, убийства и захвата заложников.