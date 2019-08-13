Сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Сейитбека — 13 августа вновь вызвали на допрос в Следственную службу МВД в качестве свидетеля по событиям 7-8 августа. Об этом сообщили журналисты «АКИпресса».

Подробности дела Сейитбек Атамбаев рассказать отказался из-за подписки о неразглашении. Сына Атамбаева уже во второй раз вызывают на допрос.

Сам Алмазбек Атамбаев находится под арестом, ему предъявлены обвинения в коррупции по делу о незаконном освобождении Батукаева. Кроме того, бывшего президента подозревают в применении насилия к правоохранителям, в организации массовых беспорядков, убийства и захвата заложников.

Атамбаев сдался властям 8 августа после двухдневного сопротивления. По данным властей, во время штурма дома Атамбаева пострадало 170 человек, из них 79 — сотрудники правоохранительных органов.

От огнестрельного ранения в сердце погиб заместитель командира спецотряда «Альфа» Усенбек Ниязбеков, а глава Чуйского ГУВД Самат Курманкулов до сих находится в коме из-за ранения камнем в голову.

Власти решились на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева стали вызывать на допросы после того, как парламент лишил его неприкосновенности и статуса экс-президента.