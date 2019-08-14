Бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова вызвали на допрос в Военную прокуратуру — его подозревают в «злоупотреблении должностными полномочиями». Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

Сейчас Курсанов находится на допросе в Военной прокуратуре.

«Асанов неоднократно игнорировал требования и указания министра внутренних дел, принимал самовольные решения, без согласования с министром, оставил личный состав органов внутренних дел в опасности и без командования, скрыл имеющие значение по делу улики и документы от органов следствия», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Асанова уволили 13 августа по предложению главы МВД Кашкара Джунушалиева за «предательство интересов кыргызской милиции». В министерстве заявили, что Асанов занимался «самопиаром» во время проведения переговоров с Атамбаевым.

По версии МВД, основные переговоры с Атамбаевым вел именно глава ведомства Кашкар Джунушалиев, а Асанов покинул доверенный ему участок и вывел Атамбаева из дома, когда стороны уже договорились.

Также Асанова обвиняют в том, что он изымал оружие из дома Атамбаева, нарушив все процедуры и снимая следственные действия на камеру.

Сам Асанов заявил, что что не согласен с обвинениями в свой адрес со стороны МВД. По его словам, он не ставил личные интересы выше государственных и выполнял свой долг.

Сторонница Атамбаева Кундуз Жолдубаева заявила, что Асанова пытаются «очернить, чтобы оправдать свои действия по его увольнению».

«Мы ему доверились. В его интонации и речи прослеживалась заинтересованность в мирном исходе, поэтому Атамбаев пошел на переговоры. Именно Асанов сыграл значительную роль в переговорах. Нам непонятно, что сейчас это сводят к нулю и еще очерняют его», — заявила она.

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