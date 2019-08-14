Пресс-служба МВД сообщила, что журналиста и члена политсовета СДПК Мирбека Айтикеева не задерживали. В ведомстве добавили, что его пока не вызывали на допрос.

«Распространяемая информация о том, что Айтикеев арестован до 10 октября не соответствует действительности», — говорится в сообщении МВД.

По сообщению ведомства, Айтикеев проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о событиях 7 и 8 августа в селе Кой-Таш.

Ранее информагентство «Апрель» сообщило, что задержан журналист и член политсовета СДПК Мирбек Айтикеев. Издание Kaktus.Media написало, что Первомайский райсуд оставил его под арестом до 10 октября.

Айтикеев — активный сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева, он вел прямые трансляции во время штурма его дома. Из-за беспорядков в Кой-Таше и столкновений сторонников бывшего президента с силовиками были возбуждены несколько дел.

На основании этих дел милиция и ГКНБ начали массово допрашивать сторонников Атамбаева — депутаток Асель Кодуранову и Ирину Карамушкину, зампреда СДПК Кундуз Джолдубаеву и сына Атамбаева — Сейитбека Атамбаева.

Некоторых соратников Атамбаева уже задержали, к примеру, его советника Фарида Ниязова оставили под стражей до 10 октября по делу о захвате в заложники офицеров спецназа ГКНБ.

Атамбаев же находится под арестом по обвинениям в коррупции по делу о незаконном освобождении Батукаева. Кроме того, бывшего президента подозревают в применении насилия к правоохранителям, в организации массовых беспорядков, убийства и захвата заложников.