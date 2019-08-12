Информагентство «Апрель» сообщило, что задержан журналист и член политсовета СДПК Мирбек Айтикеев. По данным издания Kaktus.Media, Первомайский рай суд оставил его под арестом до 10 октября.

Айтикеев — активный сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева и он вел прямые трансляции во время штурма его дома. Пока неизвестно по какому делу его задержали. Пресс-служба МВД оказалась недоступна для комментариев на момент публикации материала.

Силовики задержали Алмазбека Атамбаева 8 августа. Суд оставил его под стражей до 26 августа. Следствие обвиняет бывшего президента в коррупции по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

После задержания Атамбаева милиция и ГКНБ начали массово допрашивать его сторонников — депутаток Асель Кодуранову и Ирину Карамушкину, зампреда СДПК Кундуз Джолдубаеву и сына Атамбаева — Сейитбека Атамбаева.

Некоторых соратников Атамбаева уже задержали. Его советника Фарида Ниязова задержали по делу о захвате в заложники офицеров спецназа ГКНБ и оставили под стражей до 10 октября.

Также задержали начальника Народного штаба в поддержку Атамбаева Кыяза Смалиева. Он также проходит подозреваемым по делу о захвате в заложники сотрудников ГКНБ.

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