Редактора газеты «Ачык саясат» Назгуль Мамытову и ее мужа Фархада Борукеева 11 августа вызвали на допрос в МВД. С них взяли подписку о невыезде. Об этом «Клоопу» сообщила Гулиза Чудубаева, сотрудница «Народного штаба» в поддержку бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Мамытову вызвали в качестве свидетеля на допрос, ее мужа вызвали из-за фотографии, где он разнимал спецназовцев и сторонников Атамбаева, чтобы их не трогали. Сейчас идет расследование», — сказала Чудубаева.

Также на допрос вызвали журналистку газеты Нуркыз Бакасову.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовные дело по факту удержания в в заложниках спецназовцев во время неудачного штурма дома Атамбаева 7 августа.

По этому делу до октября задержан советник бывшего президента Фарид Ниязов.

Другие известные сторонники Атамбаева также были вызваны на допрос — депутатки Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, официальные представители СДПК Кундуз Жолдубаева и Темирлан Султанбеков. Также через допрос прошли члены семьи бывшего президента — его сын Сейитбек и родственник Нурбек Шаршенов.