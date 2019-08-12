Автобус Бишкека после беспорядков. Фото: пресс-служба мэрии Бишкека

Советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова сообщила «Клоопу», что столичные власти подсчитывают сумму ущерба после беспорядков 8 августа.

«Только по линии ЖКХ — это стенды на площади, металлические заграждения — ущерб составил более 109 тысяч сомов. Остановки повреждены, там порядка еще 60 тысяч сомов», — сообщала советница.

По ее словам, самые большие расходы планируются на восстановление 29 автобусов. Она объяснила, что 9 августа беспорядки произошли в Кок-Жаре, где протестующие перекрыли трассу для автобусов, которые перевозили сотрудников милиции, и кидали в них «коктейли Молотова».

В автобусах разбиты окна, зеркала, также повреждены колеса и сиденья.

«Самое главное, не подсчитан ущерб от повреждения 29 автобусов — из них два автобуса совсем покорежены. Очевидно сумма внушительная, если не несколько миллионов сомов», — считает Алмамбетова.

Также митингующие подожгли новые мусорные контейнеры, которые мэрия недавно приобрела. Беспорядки в Бишкеке происходили ночью 8 августа. Более тысячи человек собрались на площади Ала-Тоо после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева, однако милиции удалось удержать ситуацию под контролем.